Сувенірний автомобіль-годинник продають за ціною нового Lamborghini (фото)

Годинник Tiffany стилізований під гоночний болід 50-х років. Він виконаний з алюмінію та прикрашений безліччю діамантів.

Related video

Ювелірний дім Tiffany&Co презентував незвичайний новорічний сувенір. Дорогоцінний настільний годинник у вигляді старовинного гоночного автомобіля оцінили в 215 000 доларів — як новий Lamborghini Urus. Про це повідомляється на офіційному сайті Tiffany&Co.

[ + – ] Колеса та боковини авто прикрашені діамантами

Модель автомобіля з годинником є частиною новорічної колекції Time For Speed. Вона виконана в дусі гоночних болідів "Формули-1" 50-х років і досягає 38,6 см завдовжки 15,7 см завширшки і 12 см заввишки. Маса такого ювелірного виробу складає 4,6 кг.

Важливо

У стилі Rolls-Royce та Bugatti: лондонське таксі перетворили на розкішний лімузин (фото)

Маса автомобіля-годинника становить 4,6 кг. Його виконали з алюмінію, а спицьовані колеса отримали гумові шини. Циферблат годинника, боковини авто та маточини коліс прикрасили справжніми діамантами. Пофарбували сувенір у традиційний бірюзовий колір Tiffany Blue, причому фарбу наносять у кілька шарів, як на справжніх авто.

[ + – ] Вартість сувеніру складає 215 000 доларів

Годинник Tiffany випустить лімітованою серією. Для тих, кому вони надто дорогі, запропоновано доступнішу версію за 40 000 доларів – там діамантів набагато менше.

Раніше Фокус розповідав, що старовинний двигун Ferrari V12 став основою дорогого журнального столика.