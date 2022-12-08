У стилі Rolls-Royce та Bugatti: лондонське таксі перетворили на розкішний лімузин (фото)

Інтер'єр лондонського таксі повністю переробили і він став набагато розкішнішим. В обробці використані дорогі шкіра та дерево, а підсвічування стелі імітує зоряне небо.

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Тюнінг-ательє Kahn Design представило надзвичайно незвичайний проєкт. Британці взялися доопрацювати знамените лондонське таксі. Про це повідомляє офіційний сайт Kahn Design.

[ + – ] Таксі отримало нові колісні диски

Лондонські таксі LEVC TX виробляє концерн Geely і не надходять у вільний продаж, але керівництву Kahn Design вдалося домовитися про постачання невеликої партії авто для тюнінгу. Їх перетворюють на розкішні лімузини, названі London Taxi TX5 Farelady та продають за 99 000 фунтів стерлінгів ($121 000).

[ + – ] Купити лондонське таксі можна за $121 000

Візуально лондонські таксі від Kahn Design можна впізнати за решіткою радіатора в дусі Maybach, а також литим дискам діаметром 18 дюймів спереду та 19 ззаду. Втім, основні зміни сталися у салоні.

[ + – ] Сидіння виконані у дусі Bugatti Chiron

Інтер'єр LEVC TX обробили дорогою шкірою та деревом. Підсвічування зробили діодним, причому на стелі воно імітує зоряне небо, як у Rolls-Royce. Також усередині з'явилися USB-порти та бездротова зарядка для смартфонів.

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Спереду та ззаду встановлені спортивні крісла з електроприводом — їх створили за мотивами сидінь Bugatti Chiron. Як і личить лімузину, задні пасажири відокремлені від водія висувною скляною перегородкою.

[ + – ] В обробці використані шкіра та дерево

Силова установка LEVC TX залишилася без змін — встановлені два електромотори загальною потужністю 300 к. с. та 1,5-літровий 81-сильний бензиновий двигун. Гібрид здатний проїхати 130 км на електротязі та ще 477 км — на бензині.

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