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Авто

В стиле Rolls-Royce и Bugatti: лондонское такси превратили в роскошный лимузин (фото)

Лондонское такси, тюнинг лондонского такси, Kahn Design, London Taxi TX5 Farelady, LEVC TX
Тюнинг лондонского такси выполнили в ателье Kahn Design

Интерьер лондонского такси полностью переделали и он стал гораздо роскошнее. В отделке использованы дорогие кожа и дерево, а подсветка потолка имитирует звездное небо.

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Тюнинг-ателье Kahn Design представило очень необычный проект. Британцы взялись доработать знаменитое лондонское такси. Об этом сообщает официальный сайт Kahn Design.

Лондонское такси, тюнинг лондонского такси, Kahn Design, London Taxi TX5 Farelady, LEVC TX Fullscreen
Такси получило новые колесные диски

Лондонские такси LEVC TX производятся концерном Geely и не поступают в свободную продажу, но руководству Kahn Design удалось договориться о поставке небольшой партии авто для тюнинга. Их превращают в роскошные лимузины, названные London Taxi TX5 Farelady и продают за 99 000 фунтов стерлингов ($121 000).

Лондонское такси, тюнинг лондонского такси, Kahn Design, London Taxi TX5 Farelady, LEVC TX Fullscreen
Купить лондонское такси можно за $121 000

Визуально лондонские такси от Kahn Design узнается по решетке радиатора в духе Maybach, а также литым дискам диаметром 18 дюймов спереди и 19 — сзади. Впрочем, основные изменения произошли в салоне.

Лондонское такси, тюнинг лондонского такси, Kahn Design, London Taxi TX5 Farelady, LEVC TX Fullscreen
Сиденья выполнены в духе Bugatti Chiron

Интерьер LEVC TX отделали дорогой кожей и деревом. Подсветку сделали диодной, причем на потолке она имитирует звездное небо, как в Rolls-Royce. Также внутри появились USB-порты и беспроводная зарядка для смартфонов.

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Спереди и сзади установлены спортивные кресла с электроприводом — их создали по мотивам сидений Bugatti Chiron. Как и подобает лимузину, задние пассажиры отделены от водителя выдвижной стеклянной перегородкой.

Лондонское такси, тюнинг лондонского такси, Kahn Design, London Taxi TX5 Farelady, LEVC TX Fullscreen
В отделке использованы кожа и дерево

Силовая установка LEVC TX осталась без изменений – установлены два электромотора общей мощностью 300 л. с. и 1,5-литровый 81-сильный бензиновый двигатель. Гибрид способен проехать 130 км на электротяге и еще 477 км — на бензине.

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