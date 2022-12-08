В стиле Rolls-Royce и Bugatti: лондонское такси превратили в роскошный лимузин (фото)

Интерьер лондонского такси полностью переделали и он стал гораздо роскошнее. В отделке использованы дорогие кожа и дерево, а подсветка потолка имитирует звездное небо.

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Тюнинг-ателье Kahn Design представило очень необычный проект. Британцы взялись доработать знаменитое лондонское такси. Об этом сообщает официальный сайт Kahn Design.

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Лондонские такси LEVC TX производятся концерном Geely и не поступают в свободную продажу, но руководству Kahn Design удалось договориться о поставке небольшой партии авто для тюнинга. Их превращают в роскошные лимузины, названные London Taxi TX5 Farelady и продают за 99 000 фунтов стерлингов ($121 000).

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Визуально лондонские такси от Kahn Design узнается по решетке радиатора в духе Maybach, а также литым дискам диаметром 18 дюймов спереди и 19 — сзади. Впрочем, основные изменения произошли в салоне.

[ + – ] Сиденья выполнены в духе Bugatti Chiron

Интерьер LEVC TX отделали дорогой кожей и деревом. Подсветку сделали диодной, причем на потолке она имитирует звездное небо, как в Rolls-Royce. Также внутри появились USB-порты и беспроводная зарядка для смартфонов.

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Спереди и сзади установлены спортивные кресла с электроприводом — их создали по мотивам сидений Bugatti Chiron. Как и подобает лимузину, задние пассажиры отделены от водителя выдвижной стеклянной перегородкой.

[ + – ] В отделке использованы кожа и дерево

Силовая установка LEVC TX осталась без изменений – установлены два электромотора общей мощностью 300 л. с. и 1,5-литровый 81-сильный бензиновый двигатель. Гибрид способен проехать 130 км на электротяге и еще 477 км — на бензине.

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