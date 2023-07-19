Mercedes и BYD представили мощный кроссовер с богатым оснащением (фото)

Denza N8 предложат в нескольких модификациях на пять, шесть или семь посадочных мест. Базовая версия оснащена 139-сильной гибридной установкой, а топовый вариант оснащен двумя электромоторами мощностью 585 сил.

В Китае представили кроссовер Denza N8, созданный совместными усилиями BYD и Mercedes-Benz. Модель предложат с электрической и гибридной силовой установкой. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди расположена раздельная оптика с дневными ходовыми огнями в виде "клыков". Электрическая версия имеет закрытую решетку радиатора.

Сзади размещены узкие фонари, соединенные светодиодной полосой. На крышке багажника есть спойлер.

Задние фонари объединены в один блок Фото: autohome.com.cn

Габариты Denza N8:

длина — 4949 мм;

ширина — 1950 мм;

высота — 1725 мм;

колесная база — 2830 мм.

В интерьере установлен 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая панель приборов. Также в салоне можно найти беспроводную зарядку для смартфонов.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

Кроссовер будет доступен в версиях на пять, шесть или семь посадочных мест. На заднем ряду есть раскладные столики.

Гибридная версия Denza N8 будет доступна с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 139 или 218 л.с. Также будет предложена модификация мощностью 490 л.с.

Электрическая версия кроссовера оснащена одним или двумя электромоторами мощностью 313 или 585 л.с. Первый вариант предлагается с задним приводом, а второй — с полным.

Denza N8 поступит в продажу в Китае уже в ближайшие месяцы. Начальная стоимость кроссовера составит около $30 000 за гибридную версию и $40 000 за электрическую модификацию.

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