Изменился до неузнаваемости: в Украине заметили новый Renault Megane 2023 (фото)

Renault Megane 2023 кардинально преобразился и впервые стал электрокаром. Дизайн авто также претерпел большие перемены — он ярче и выразительнее.

В Киеве сфотографировали новый Renault Megane пятого поколения. Модель еще официально не продается в нашей стране. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Новый Renault Megane E-Tech (именно так называется модель) стал электромобилем. Авто оснащено мотором на 218 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с и развивает 160 км/ч, а его запас хода составляет 470 км.

Новый Renault Megane стал электромобилем Фото: topgir.com.ua

К тому же, электромобиль Renault Megane 2023 преобразился внешне – стал более стремительным и изящным. У авто высокий капот, плавные обводы кузова и спрятанные в стойках ручки задних дверей. Фары дополнены оригинальными ходовыми огнями.

В салоне на передней панели установлены два дисплея Фото: auto.ria.com

Новый Renault Megane E-Tech компактнее модели прошлого поколения – 4210 мм в длину. Тем не менее он стал просторнее внутри, а объем багажника вырос до 440 л.

В салоне Renault Megane 2023 установлены виртуальный щиток приборов и большой тачскрин портретного формата. К тому же, расширена базовая комплектация модели – она включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, камера, датчики света и дождя.

Объем багажника вырос до 440 л Фото: auto.ria.com

Электромобили Renault Megane E-Tech поставляют в Украину неофициально из Европы. Цены стартуют с 37 500 долларов.

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