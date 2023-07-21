Новый Mercedes-Benz CLA 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Тестовый прототип нового Mercedes-Benz CLA заметили на дорогах Испании. Седан следующего поколения будет предложен с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной и электрической силовыми установками.

Компактный седан Mercedes-Benz CLA впервые заметили во время тестов на дорогах. Новинка получит сильно измененный дизайн и модернизированные силовые установки. Об этом рассказали на сайте Motor1.

В январе 2023 года был представлен обновленный Mercedes-Benz CLA. Теперь же немецкий бренд готовит следующее поколение модели.

Новый Mercedes-Benz CLA сохранит знакомый силуэт Фото: Motor1.com

Тестовый прототип почти полностью прикрыт камуфляжем. Это говорит о том, что новый седан будет сильно отличаться от модели текущего поколения.

Спереди появятся новые фары и решетка радиатора Фото: Motor1.com

Ожидается, что новый Mercedes-Benz CLA получит более элегантный дизайн. Решетка радиатора станет более округлой.

Новинка будет основана на платформе Mercedes Modular Architecture. Она позволит оснастить автомобиль не только бензиновыми и дизельными двигателями, но и электрической силовой установкой. Такая модель может получить название EQA.

В интерьере появится увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы. Он будет соединен с цифровой приборной панелью.

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