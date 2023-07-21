Раскрыты интересные подробности и характеристики новой Skoda Superb 2024 (фото)

Новая Skoda Superb подрастет в размерах и станет просторнее внутри. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

В Skoda поделились свежей информацией о новом поколении Superb. Флагман чешской марки дебютирует в ноябре. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Новая Skoda Superb по-прежнему демонстрируется в камуфляже, однако теперь стали известны ее размеры. Лифтбэк подрос до 4902 мм в длину, а универсал – до 4912 мм. Ширина составляет 1849 мм, а высота – 1481 мм. Колесная база осталась неизменной – 2841 мм.

Презентация модели состоится в ноябре Фото: Skoda

Увеличенные размеры сделали новый Skoda Superb 2024 просторнее внутри. К тому же, объем багажника лифтбэка вырос до 645 л, а универсала – до 690 л.

В салоне появится 12,9-дюймовый тачскрин, а селектор КПП перенесен на рулевую колонку. Среди интересных особенностей Skoda Superb 2024 – держатель для планшета в заднем подлокотнике, двойные карманы в спинках передних сидений и традиционный зонт в задней двери.

В линейке появится подзаряжаемый гибрид Фото: Skoda

Все Skoda Superb 2024 будут оснащены 10 подушками безопасности. Также появятся улучшенные камеры кругового обзора и система полуавтономного вождения.

Новая Skoda Superb будут получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (265 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 150 и 193 л. с. Кроме того, появится 204-сильный подзаряжаемый гибрид, способный проехать 100 км на электротяге.

Салон Skoda Superb станет просторнее Фото: Skoda

Все версии Skoda Superb 2024 получат КПП с двумя сцеплениями DSG, а привод у авто может быть передним или полным. Производство модели наладят в Братиславе вместе с родственным Volkswagen Passat B9.

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