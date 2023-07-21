В Киеве заметили очень редкий и необычный пикап Subaru (фото)

Subaru Baja — оригинальный легковой пикап на базе модели Legacy, который выпускали с 2002 по 2006 годы. Модель оснащали оппозитными двигателями мощностью до 210 л. с.

В Киеве появился редчайший Subaru Baja 2003 года. Нестандартная модель является последним (на данный момент) пикапом японской марки. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Subaru в свое время выпускало легковые пикапы с несущим кузовом. Модель Baja производили с 2002 по 2006 годы.

Пикап создан на базе Subaru Legacy и Outback Фото: Topcars UA

Модель построена на базе Subaru Legacy и Outback третьего поколения и родство с моделями-донорами видно невооруженным глазом. Передняя часть автомобилей идентична.

Главное отличие Subaru Baja – сзади: там оборудовали небольшой грузовой кузов длиной немногим более метра. Установлены даже стальные дуги.

Пикап Subaru Baja несколько крупнее родственных Legacy и Outback – 4905 мм в длину при такой же колесной базе в 2650 мм. Его позиционировали как модель для любителей активного отдыха.

У авто небольшой кузов длиной немногим более метра Фото: Topcars UA

Subaru Baja оснащали только 2,5-литровыми оппозитными четверками. Атмосферный двигатель развивал 167 л. с., а турбированный – 210 л. с. Топовый вариант разгонялся до 100 км/ч за 7,5 с и развивал 210 км/ч.

На выбор предлагали 5-ступенчатую механическую и 4-ступенчатую автоматическую КПП. Естественно, все Subaru Baja были полноприводными.

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