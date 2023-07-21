Самый редкий и эксклюзивный Jaguar выставили на аукцион по цене самолета (фото)

Всего выпущено 16 Jaguar XKSS. Спортивное авто построено на базе революционной гоночной модели.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставлен раритетный Jaguar XKSS 1957 года. За спортивное авто планируют выручить от 12 до 14 миллионов долларов — по цене нового бизнес-джета. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Всего выпущено только 16 Jaguar XKSS Фото: RM Sotheby's

Jaguar XKSS – одна из самых редких и ценных моделей в истории британской марки. Авто считается одним из предвестников современного класса суперкаров.

По сути, Jaguar XKSS – серийная версия легендарной гоночной модели D-Type, которая трижды выигрывала сложнейшую 24-часовую гонку в Ле-Мане. Эти Jaguar – первые в мире авто с несущим кузовом типа монокок, ставшим стандартом для суперкаров.

Кабриолет построен на базе гоночного авто Фото: RM Sotheby's

Благодаря этому изобретению Jaguar XKSS весил всего 921 кг. 3,4-литровая рядная шестерка на 260 л. с. разгоняла его до 240 км/ч и позволяла стартовать до 100 км/ч за 5,2 с. К тому же, это первая серийная модель с дисковыми тормозами всех колес.

К тому же, Jaguar XKSS невероятно редкий. Изначально планировали выпустить 25 кабриолетов, однако пожар на заводе уничтожил 9 шасси, поэтому собрали лишь 16 таких авто.

Под капотом установлена 260-сильная шестерка Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Jaguar XKSS был заказан гонщиком из США, но покупатель погиб в аварии еще до доставки авто. Суперкар несколько раз менял владельцев и хранился в коллекциях, а также один раз прошел реставрацию. Пробег составляет около 40 000 км.

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