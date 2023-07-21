Названы лучшие премиальные кроссоверы 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 премиальных кроссоверов, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Они обладают высоким уровнем практичности и комфорта.

Британские эксперты протестировали десятки премиальных кроссоверов. Они выделили 10 моделей, которые можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Несмотря на кризис стоимости жизни, продажи роскошных кроссоверов остаются стабильными. Такие автомобили приносят производителям огромную прибыль.

На рынке новых автомобилей доступно множество премиальных кроссоверов, поэтому выбрать подходящую модель не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.

ТОП-10 лучших премиальных кроссоверов 2023 года:

10. Genesis GV80

Genesis GV80 является первой премиальной моделью бренда в Европе Фото: Genesis

Genesis GV80 ощущается гораздо более дорогим автомобилем, чем он есть на самом деле. Эксперты отметили отличное качество интерьера и высокий уровень сборки кроссовера.

Еще одними плюсами модели являются богатое оснащение и стильный дизайн. Также радует комфортная подвеска кроссовера.

9. Range Rover Velar

Range Rover Velar отлично подходит для городских поездок Фото: Land Rover

Один из самых стильных кроссоверов Land Rover ориентирован на городскую езду. Range Rover Velar обладает комфортной подвеской и богатым оснащением.

По словам экспертов, этот кроссовер не так хорош на бездорожье, как другие модели Land Rover, но он все еще лучше многих конкурентов. Главным недостатком кроссовера является его высокая стоимость.

8. Volvo XC90

Volvo XC90 безопаснее своих конкурентов Фото: Volvo

Volvo XC90 предлагается с большим ассортиментом силовых установок на выбор. Модель доступна с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной установкой.

Главными преимуществами кроссовера являются высокий уровень безопасности и минималистичный, но роскошный интерьер. Помимо этого Volvo XC90 довольно устойчивый на дороге, несмотря на свои габариты.

7. Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE предлагает роскошный интерьер Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE предлагает более высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами. Кроссовер обладает просторным интерьером с высоким уровнем практичности.

Эксперты отметили информационно-развлекательную систему модели, которая работает очень быстро. Также не стоит забывать и о передовых технологиях модели, включая активную пневматическую подвеску.

6. Audi Q7

Audi Q7 обладает высокой плавностью хода Фото: Audi

Audi Q7 второго поколения выпускается с 2015 года. Тем не менее возраст не мешает кроссоверу превосходить конкурентов по плавности хода и практичности.

Модель является довольно мощной, а ее управляемость находится на высоком уровне. Добавьте к этому низкую стоимость в сравнении с конкурентами и вы получите идеальный автомобиль для семьи.

5. BMW X5

BMW X5 обладает отличной управляемостью Фото: BMW

BMW X5 имеет некоторое сходство с Audi Q7, но превосходит конкурента по управляемости. Кроссовер остается стабильным на дороге даже на высокой скорости.

Внутри достаточно места для пассажиров, а также есть несколько отсеков для хранения. Информационно-развлекательная система кроссовера является одной из лучших на рынке.

4. Porsche Cayenne

Porsche Cayenne доступен с купеобразным кузовом Фото: Porsche

Porsche Cayenne третьего поколения стал гораздо технологичнее и быстрее предшественника. Кроссовер выделяется отточенной управляемостью и богатым оснащением.

В отличие от других моделей бренда, Cayenne ощущается как настоящий премиальный автомобиль с роскошным салоном. Помимо этого кроссовер доступен с купеобразным кузовом.

3. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery лучше на бездорожье, чем многие конкуренты Фото: Land Rover

Land Rover Discovery справляется с бездорожьем гораздо лучше многих конкурентов. Это премиальный внедорожник с приятным управлением и роскошным интерьером.

Главной проблемой модели является низкий уровень надежности. По словам экспертов, почти каждый четвертый владелец Land Rover Discovery сталкивается с поломками во время эксплуатации.

2. Audi Q8 e-tron Quattro

Audi Q8 e-tron достаточно комфортный и практичный Фото: Audi

Единственный электромобиль в этом рейтинге обладает большим запасом хода и комфортной подвеской. Также стоит выделить роскошный интерьер и богатое оснащение модели.

Audi Q8 e-tron Quattro довольно тяжелый, но это не мешает авто быть маневренным. Радует и наличие заряженных версий кроссовера.

1. Range Rover Sport

Range Rover Sport имеет множество плюсов Фото: Land Rover

Range Rover Sport умело объединил все качества премиального кроссовера. Это роскошный автомобиль со стильным дизайном и высоким уровнем практичности.

Кроссовер хорошо справляется не только с поездками по городу, но и с бездорожьем. Большой выбор силовых установок только закрепляет первенство модели в этом рейтинге.

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