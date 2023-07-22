В Украине появился первый электрокроссовер от Huawei с запасом хода до 700 км (фото)

Кроссовер Avatr 11 — первая модель нового автобренда от Huawei. Премиальный китайский электромобиль предлагают в версиях мощностью до 578 л. с. и он способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с.

В Украину начали ввозить новые электромобили Avatr 11. Один такой кроссовер уже заметили в Киев. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Бренд Avatr – совместный проект Changan и Huawei. Под этой маркой будут выпускать исключительно электромобили, а Avatr 11 стал ее дебютной моделью. В Китае кроссовер считается премиальным и стоит в эквиваленте 46 500 – 82 800 долларов.

На передней панели электрокара установили три дисплея Фото: Autogeek

Новый Huawei Avatr 11 – обтекаемый купеобразный кроссовер с элегантным дизайном. У него покатая крыша, плавные обводы кузова и оригинальные тоненькие фары.

Размеры Avatr 11 2023:

длина – 4880 мм;

ширина – 1970 мм;

высота – 1601 мм;

колесная база – 2975 мм.

Электрокар предлагают в версиях на 313 и 578 л. с. Фото: Wikipedia

Салон Huawei Avatr 11 отделан дорогой кожей Nappa, а на передней панели установлены сразу три дисплея, причем центральный экран имеет диагональ 15,6 дюйма. Естественно, мультимедийную систему авто разработали в Huawei. Модель доступна в вариантах на 4 и 5 мест.

Электромобиль Huawei предложен в заднеприводной 313-сильной и полноприводной 578-сильной версиях. На фото попал более мощный вариант – он способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Запас хода электрокара составляет от 555 до 705 км Фото: Wikipedia

На выбор предложены батареи емкостью 90,4 и 116,8 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 555-600 км, в зависимости от версии, во втором – 680-705 км. Зарядить батарею в быстром режиме на 80% можно всего за 15 минут.

Ранее Фокус рассказывал про гибридный кроссовер от Huawei, который недавно видели в Киеве.

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