В Китае роскошный Rolls-Royce за $400 000 доставили на 44-й этаж пентхауса (видео)

Миллиардер теперь хранит Rolls-Royce Ghost на балконе своего пентхауса. Роскошный автомобиль подняли на 44-й этаж при помощи крана.

Китайский миллиардер из провинции Фуцзянь решил хранить свой новый седан Rolls-Royce Ghost в пентхаусе на 44-м этаже. Для доставки автомобиля использовали кран. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Миллиардер обратился к инженерной компании, чтобы она изготовила железную клетку для его Rolls-Royce Ghost. В ней и находился автомобиль, пока его поднимали на 44-й этаж.

К счастью, доставка прошла успешно. Когда автомобиль подняли вверх, рабочие перетащили его через балкон при помощи стальных канатов.

Под видео появилось множество недовольных комментариев от пользователей. Многие из них не могут понять, зачем хранить такой роскошный и комфортный автомобиль на балконе, когда он может стать основным транспортом для рабочих поездок.

Вполне вероятно, что роскошный Rolls-Royce Ghost за $400 000 останется предметом украшения интерьера. Интересно представить, что будет, если владелец все же решит поездить на своем автомобиле.

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