На европейский рынок выходит недорогой электрокроссовер BYD с запасом хода 500 км (фото)
Электрический кроссовер BYD Seal U обладает большим багажником и богато оснащен. Авто оснащено 218-сильным мотором.
BYD Auto расширяют свою европейскую линейку. В нескольких странах ЕС поступает в продажу электромобиль BYD Seal U. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Новый BYD Seal U — электрический кроссовер D-класса, который в Китае известен под названием Song Plus. Его дизайн выполнен в традиционном стиле марки – с обтекаемым силуэтом, выраженным "носом" и рельефными боковинами. Раскосые фары дополнены тоненькими ходовыми огнями.
Размеры BYD Seal U 2023:
- длина – 4785 мм;
- ширина – 1890 мм;
- высота – 1668 мм;
- Колесная база – 2765 мм.
В салоне BYD Seal U предусмотрены виртуальный щиток приборов, проекция на лобовое стекло и большой тачскрин, который можно поворачивать. Объем багажника составляет 570-1465 л. Оснащение включает панорамную крышу, климат-контроль, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.
Китайский электромобиль BYD Seal U оснащен 218-сильным мотором. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,3 с и развивает 175 км/ч.
На выбор предложены батареи емкостью 71,8 и 87 кВт∙ч: запас хода составляет 420 и 500 км, соответственно. Быстро зарядить электрокар на 80% можно за 29 минут, также предусмотрена двунаправленная зарядка.
Ранее Фокус сообщал, что в Европе также появились коммерческие электромобили BYD.
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