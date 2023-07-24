На европейский рынок выходит недорогой электрокроссовер BYD с запасом хода 500 км (фото)

Электрический кроссовер BYD Seal U обладает большим багажником и богато оснащен. Авто оснащено 218-сильным мотором.

BYD Auto расширяют свою европейскую линейку. В нескольких странах ЕС поступает в продажу электромобиль BYD Seal U. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Запас хода электрокара достигает 500 км Фото: BYD Auto

Новый BYD Seal U — электрический кроссовер D-класса, который в Китае известен под названием Song Plus. Его дизайн выполнен в традиционном стиле марки – с обтекаемым силуэтом, выраженным "носом" и рельефными боковинами. Раскосые фары дополнены тоненькими ходовыми огнями.

В салоне установлен поворачивающийся дисплей Фото: BYD Auto

Размеры BYD Seal U 2023:

длина – 4785 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1668 мм;

Колесная база – 2765 мм.

В отделке использована кожа Фото: BYD Auto

В салоне BYD Seal U предусмотрены виртуальный щиток приборов, проекция на лобовое стекло и большой тачскрин, который можно поворачивать. Объем багажника составляет 570-1465 л. Оснащение включает панорамную крышу, климат-контроль, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.

Китайский электромобиль BYD Seal U оснащен 218-сильным мотором. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,3 с и развивает 175 км/ч.

Объем багажника составляет 570 л Фото: BYD Auto

На выбор предложены батареи емкостью 71,8 и 87 кВт∙ч: запас хода составляет 420 и 500 км, соответственно. Быстро зарядить электрокар на 80% можно за 29 минут, также предусмотрена двунаправленная зарядка.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе также появились коммерческие электромобили BYD.

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