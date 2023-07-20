На европейский рынок выходит недорогой коммерческий электромобиль BYD (фото)

Фургон BYD ETP3 может перевозить до 805 кг груза в отсеке объемом 3,5 куб. м. Китайский электромобиль богато оснащен, по меркам коммерческих моделей.

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BYD Auto расширяет свою европейскую линейку за счет коммерческой модели ETP3. Компактный электрический фургон начали продавать в Нидерландах, а позже он появится и в других странах. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Под названием ETP3 в Европе будут продавать BYD M3 – его переименовали, ведь права на торговую марку M3 принадлежат BMW. Электрокар стоит от 28 490 евро.

Фургон может перевозить 805 кг груза Фото: BYD Auto

У BYD ETP3 – типичный для фургонов однообъемный дизайн с большим углом наклона лобового стекла. В грузовом отсеке объемом 3,5 куб. м можно перевозить до 805 кг поклажи.

Размеры BYD ETP3:

длина – 4460 мм;

ширина – 1720 мм;

высота – 1875 мм;

колесная база – 2725 мм.

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Салон BYD ETP3 отделан кожзаменителем, авто получило цифровой щиток приборов и 7-дюймовый тачскрин. Комплектация довольно богатая, как для коммерческой модели – бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений, парктроник, камера.

У электрокара богатое оснащение Фото: BYD Auto

Китайский электромобиль оснащен 136-сильным мотором и батареей емкостью 44,9 кВт∙ч. Его максимальная скорость составляет 100 км/ч и он разгоняется до нее за 13 с. Запас хода электрокара BYD равен 238 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе появится дешевый электромобиль BYD с запасом хода 400 км.

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