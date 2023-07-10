BYD показал стильный и недорогой гибрид с рекордным запасом хода на электротяге (фото)

Новый BYD Seal DM-i предлагают в двух вариантах по мощности. Седан способен проехать до 200 км в полностью электрическом режиме.

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В модельном ряду BYD вскоре появится новый большой седан Seal DM-i. Гибрид Е-класса поступит в продажу по цене примерно от 170 000 юаней ($23 500) под конец нынешнего месяца. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Seal DM-i – серийная версия концепт-кара Destroyer 07, представленного весной на автошоу в Шанхае. Примечательно, что в линейке марки есть еще и электрокар BYD Seal, однако гибрид является абсолютно другой моделью и крупнее по размерам.

Седан привлекает стремительным силуэтом Фото: BYD Auto

Габариты BYD Seal DM-i:

длина – 4980 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1495 мм;

колесная база – 2900 мм;

масса – 1830 кг.

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Новый BYD Seal DM-i отличается от тезки и дизайном. У него широкая решетка радиатора, тоненькие фары и рельефные боковины. Салон гибрида не показали, но известно, что он получит виртуальный щиток приборов и вращающийся тачскрин.

Запас хода на электротяге — до 200 км Фото: BYD Auto

Китайский седан предложен в двух версиях. Обе они оснащены 1,5-литровой 138-сильной турбочетверкой, а мощность электромотора составляет 197 либо 217 л. с. Запас хода в электрическом режиме — 200 и 121 км, соответственно. Это рекордные показатели для подзаряжаемых гибридов.

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