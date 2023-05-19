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Авто

BYD показали гибридный седан в стиле Porsche Panamera за $27 000 (фото)

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Фото: BYD Auto | Новый BYD Han получил две Plug-in-гибридные версии

BYD Han в версиях DM-i и DM-p предлагает покупателями низкий расход топлива и высокий уровень комфорта. Топовая версия седана обладает гибридной силовой установкой на 490 л.с.

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Китайский бренд BYD представил Plug-in-гибрид Han 2023 модельного года. Новинка получила стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый BYD Han получил две гибридные версии — DM-i и DM-p. Они обладают низким расходом топлива и предлагают высокий уровень комфорта.

Спереди седана расположена большая решетка радиатора и узкие фары. Между ними расположена декоративная полоса.

BYD Han DM-i Fullscreen
Спереди расположена большая решетка радиатора
Фото: autohome.com.cn

Задние фонари соединены в один блок и напоминают оптику премиального седана Porsche Panamera. Также сзади есть небольшой диффузор.

BYD Han DM-i Fullscreen
Задние фонари седана соединены в один блок
Фото: autohome.com.cn

Габариты BYD Han 2023:

  • длина — 4975 мм;
  • ширина — 1910 мм;
  • высота — 1495 мм;
  • колесная база — 2920 мм.

В интерьере установлен 15,6-дюймовый (12,8-дюймовый в базовой версии) дисплей информационно-развлекательной системы. Также предусмотрена цифровая панель приборов.

BYD Han DM-p Fullscreen
В интерьере установлены два больших дисплея
Фото: autohome.com.cn

Начальная версия BYD Han DM-i предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 197 л.с. Она способна проехать до 200 км только на электротяге и 1260 км в смешанном диапазоне.

BYD Han DM-p Fullscreen
Топовая версия BYD Han DM-p предлагается с гибридной установкой на 490 сил
Фото: BYD Auto

BYD Han DM-p оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 490 л.с. Он также может проехать до 200 км на электротяге, а в смешанном диапазоне — до 1120 км.

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Стоимость BYD Han DM-i составляет от 189 800 до 219 800 юаней (27 000–31 300 долларов). За BYD Han DM-p придется заплатить 289 800 юаней (41 200 долларов).

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