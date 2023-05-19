BYD показали гібридний седан у стилі Porsche Panamera за $27 000 (фото)

BYD Han у версіях DM-i та DM-p пропонує покупцям низьку витрату палива та високий рівень комфорту. Топова версія седана має гібридну силову установку на 490 к.с.

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Китайський бренд BYD представив Plug-in-гібрид Han 2023 модельного року. Новинка отримала стильний дизайн та багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий BYD Han отримав дві гібридні версії — DM-i та DM-p. Вони мають низьку витрату палива та пропонують високий рівень комфорту.

Спереду розташована велика решітка радіатора та вузькі фари. Між ними розташована декоративна смуга.

Спереду розташована велика решітка радіатора Фото: autohome.com.cn

Задні ліхтарі з'єднані в один блок та нагадують оптику преміального седана Porsche Panamera. Також позаду є невеликий дифузор.

Задні ліхтарі седана з'єднані в один блок Фото: autohome.com.cn

Габарити BYD Han 2023:

довжина — 4975 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2920 мм.

В інтер'єрі встановлений 15,6-дюймовий (12,8-дюймовий у базовій версії) дисплей інформаційно-розважальної системи. Також передбачено цифрову панель приладів.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Початкова версія BYD Han DM-i пропонується з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором сумарною потужністю 197 к.с. Вона здатна проїхати до 200 км лише на електротязі та 1260 км у змішаному діапазоні.

Топова версія BYD Han DM-p пропонується з гібридною установкою на 490 сил Фото: BYD Auto

BYD Han DM-p оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном та двома електромоторами сумарною потужністю 490 к.с. Він також може проїхати до 200 км на електротязі, а у змішаному діапазоні – до 1120 км.

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Вартість BYD Han DM-i складає від 189 800 до 219 800 юанів (27 000-31 300 доларів). За BYD Han DM-p доведеться заплатити 289 800 юанів (41 200 доларів).

Раніше Фокус писав, що на автосалоні у Шанхаї дебютував новий BYD Yangwang U8.