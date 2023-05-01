BYD презентували компактний гібридний седан за $14 700: він може з'явитися в Україні

BYD Destroyer 05 може проїхати до 1200 км з повним баком та зарядженим акумулятором. Автомобіль отримав великий список опцій, до якого входять підігрів сидінь та унікальний колір інтер'єру.

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Китайський бренд BYD представив бюджетний гібридний седан Destroyer 05 2023 модельного року. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

BYD Destroyer 05 отримав стильний дизайн з обтічним силуетом. Спереду розташовані великі фари та масивна решітка радіатора.

Седан отримав вузькі світлодіодні ліхтарі Фото: BYD Auto

Габарити BYD Destroyer 05:

довжина — 4780 мм;

ширина — 1837 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2718 мм.

BYD Destroyer 05 побудований на базі моделі Qin Plus DM-i. Автомобілі відрізняються зовнішністю та оснащенням.

Седан оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим двигуном потужністю 110 к.с. Він працює в парі з одним або двома електромоторами потужністю 180 або 197 к.с. залежно від версії. Топова версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 7,3 секунди.

Базова версія BYD Destroyer 05 здатна проїхати на електротязі 55 км. Найдорожчі версії можуть подолати вже 120 км.

Автомобіль має неймовірно низьку витрату палива. На 100 км шляху BYD Destroyer 05 витрачає лише 3,8 літра бензину. Сумарний запас ходу складає 1200 км.

Седан також отримав багате оснащення. Вже в базовій комплектації доступна система підключення DiLink, яка підтримує такі функції, як голосова взаємодія, караоке та оновлення OTA.

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За доплату є підігрів передніх сидінь і нефритово-синій колір салону. Вартість BYD Destroyer 05 складає від 101 800 до 148 800 юанів (14 700 — 21 500 доларів).

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї Фото: BYD Auto

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