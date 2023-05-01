BYD презентовали компактный гибридный седан за $14 700: он может появиться в Украине

BYD Destroyer 05 может проехать до 1200 км с полным баком и заряженным аккумулятором. Автомобиль получил большой список опций, в который входят подогрев сидений и уникальный цвет интерьера.

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Китайский бренд BYD представил бюджетный гибридный седан Destroyer 05 2023 модельного года. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

BYD Destroyer 05 получил стильный дизайн с обтекаемым силуэтом. Спереди расположены большие фары и массивная решетка радиатора.

Седан получил узкие светодиодные фонари Фото: BYD Auto

Габариты BYD Destroyer 05:

длина — 4780 мм;

ширина — 1837 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2718 мм.

BYD Destroyer 05 построен на базе модели Qin Plus DM-i. Автомобили отличаются внешностью и оснащением.

Седан оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровыми двигателем мощностью 110 л.с. Он работает в паре с одним или двумя электромоторами мощностью 180 или 197 л.с. в зависимости от версии. Топовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,3 секунды.

Базовая версия BYD Destroyer 05 способна проехать на электротяге 55 км. Более дорогие версии могут преодолеть уже 120 км.

Автомобиль обладает невероятно низким расходом топлива. На 100 км пути BYD Destroyer 05 расходует всего 3,8 литра бензина. Суммарный запас хода составляет 1200 км.

Автомобиль также получил богатое оснащение. Уже в базовой комплектации доступна система сетевого подключения DiLink, которая поддерживает такие функции, как голосовое взаимодействие, караоке и обновления OTA.

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За доплату доступны подогрев передних сидений и нефритово-синий цвет салона. Стоимость BYD Destroyer 05 составляет от 101 800 до 148 800 юаней (14 700 — 21 500 долларов).

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: BYD Auto

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