Chery представили стильный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)
Chery Omoda 5 EV получил множество изменений в сравнении с бензиновой версией. Электрокроссовер дебютирует в первой половине 2024 года на китайском и австралийском рынках.
Chery представили электрическую версию кроссовера Omoda 5 2024 модельного года. Автомобиль получил стильный дизайн и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте Drive.
Chery Omoda 5 EV внешне отличается от бензиновой версии отсутствием решетки радиатора и новым передним бампером. Узкие ходовые огни соединены глянцевой панелью, на которой есть название модели.
Также электрокроссовер получил новые легкосплавные колесные диски и измененный задний бампер. Интерьер авто остался без изменений, кроме новой синей цветовой схемы.
Габариты Chery Omoda 5 EV:
- длина — 4400 мм;
- ширина — 1830 мм;
- высота — 1585 мм;
- колесная база — 2630 мм.
Chery Omoda 5 EV оснащен электромотором мощностью 224 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,8 секунды.
Электромотор питает аккумуляторная батарея емкостью 61 кВт·час. Заявленный запас хода составляет 450 км. Быстрая зарядка позволит зарядить электромобиль от 0 до 80 процентов всего за 35 минут.
Помимо этого Chery Omoda 5 EV получил отличные тормоза. По словам производителя, тормозной путь составит около 36 метров со 100 км/ч.Важно
Известно, что электрокроссовер будет доступен в Китае и Австралии. Он дебютирует в первой половине 2024 года.
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