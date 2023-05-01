Chery представили стильный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)

Chery Omoda 5 EV получил множество изменений в сравнении с бензиновой версией. Электрокроссовер дебютирует в первой половине 2024 года на китайском и австралийском рынках.

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Chery представили электрическую версию кроссовера Omoda 5 2024 модельного года. Автомобиль получил стильный дизайн и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте Drive.

Chery Omoda 5 EV внешне отличается от бензиновой версии отсутствием решетки радиатора и новым передним бампером. Узкие ходовые огни соединены глянцевой панелью, на которой есть название модели.

Электрическая версия получила новый задний бампер Фото: paultan.org

Также электрокроссовер получил новые легкосплавные колесные диски и измененный задний бампер. Интерьер авто остался без изменений, кроме новой синей цветовой схемы.

Для Chery Omoda 5 EV будет доступна новая цветовая схема интерьера Фото: paultan.org

Габариты Chery Omoda 5 EV:

длина — 4400 мм;

ширина — 1830 мм;

высота — 1585 мм;

колесная база — 2630 мм.

Chery Omoda 5 EV оснащен электромотором мощностью 224 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,8 секунды.

Электромотор питает аккумуляторная батарея емкостью 61 кВт·час. Заявленный запас хода составляет 450 км. Быстрая зарядка позволит зарядить электромобиль от 0 до 80 процентов всего за 35 минут.

Помимо этого Chery Omoda 5 EV получил отличные тормоза. По словам производителя, тормозной путь составит около 36 метров со 100 км/ч.

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Известно, что электрокроссовер будет доступен в Китае и Австралии. Он дебютирует в первой половине 2024 года.

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