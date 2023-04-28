На что нужно обратить внимание при покупке электромобиля с пробегом: советы экспертов

Эксперты рекомендуют тщательно проверять подержанный электромобиль перед покупкой. Модели с пробегом могут скрывать множество "секретов".

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Электромобили постепенно вытесняют традиционные авто с ДВС, из-за чего многие автомобилисты пересаживаются на них. Фокус расскажет, как правильно выбрать электрокар с пробегом и на что нужно обратить внимание в первую очередь.

На рынке подержанных электромобилей существует множество предложений для различного бюджета. Доступны не только бюджетные электрокары, но и премиальные модели.

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Преимущества и недостатки электрокаров

Электромобили не загрязняют окружающую среду при эксплуатации Фото: Nissan

Электромобили имеют множество плюсов в сравнении с автомобилями с ДВС. Тем не менее у них есть и недостатки.

Одним из главных преимуществ электромобилей является отсутствие вредных выбросов. Они не загрязняют окружающую среду при эксплуатации, в отличие от бензиновых и дизельных авто.

Также электрокары гораздо дешевле заряжать, чем заправлять топливом автомобили с ДВС. В Украине уже есть большая сеть зарядных станций, которые можно найти и на АЗС.

Главные недостатки электромобилей:

небольшой запас хода в сравнении с автомобилями с ДВС;

долгая скорость зарядки;

более высокая стоимость моделей в сравнении с авто с ДВС;

высокая стоимость ремонта;

уменьшение дальности хода в холодную погоду.

Вывод: электромобили подходят для тех людей, которые редко совершают дальние поездки и часто ездят в пределах города.

На что нужно обратить внимание при покупке электромобиля с пробегом?

Электромобили нужно тщательно проверять перед покупкой Фото: Flickr

Электромобили в целом имеют похожую конструкцию силовой установки, но существуют определенные отличия. Обычно более старые электрокары имеют небольшой запас хода.

При покупке электромобиля обращайте внимание на его историю обслуживания. Отдавайте предпочтение тем авто, которые обслуживались на СТО, одобренных официальными представителями.

Еще одним важным моментом является состояние тормозной системы электрокаров. Они тяжелее традиционных автомобилей, из-за чего тормоза изнашиваются быстрее.

Также стоит самостоятельно проехаться на электромобиле перед покупкой. Во время тест-драйва вы можете услышать подозрительные шумы, которые могут говорить о возможных поломках.

Стоит обратить внимание и на фактическую емкость аккумулятора. Со временем она сильно снижается от номинальной.

Старые электрокары оснащались небольшими аккумуляторами. Из-за этого их запас хода значительно ниже, чем у современных моделей.

Перед покупкой убедитесь, что электромобиль заряжается. Обратите внимание на состояние зарядного кабеля, который идет в комплекте.

Нужна ли домашняя зарядка для электромобилей?

Некоторые владельцы электрокаров предпочитают заряжать авто у себя дома. Для этого можно приобрести домашнюю зарядку.

Часто домашнее зарядное устройство уступает в скорости станциям быстрой зарядки. Поэтому полная зарядка электромобиля может занять около 8 часов.

Выгоднее всего использовать ночной тариф для электроэнергии, чтобы заряжать свой электромобиль. Так вы сможете пополнять запас аккумулятора ночью, пока авто не используется.

Насколько дорогой ремонт электромобилей?

В целом электрокары имеют более простую конструкцию, чем авто с ДВС. Тем не менее замена некоторых деталей может дорого вам обойтись.

К примеру, одной из самых дорогих деталей электромобиля является аккумулятор. Его замена может обойтись от 5 000 до 15 000 долларов для бюджетных моделей. Для более дорогих электрокаров придется заплатить уже свыше 20 000 долларов.

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Также в круглую сумму может обойтись ремонт другой электроники электромобилей. Цены отличаются в зависимости от модели.

Ранее Фокус писал, что в США многие электромобили с незначительными повреждениями списывают из-за слишком дорогой стоимости обслуживания.