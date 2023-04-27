Названы самые популярные электромобили в Google

Эксперты проанализировали поисковые запросы об электрокарах в Google за 2022 год. Только в США модель Tesla Model 3 искали 20 000 000 раз.

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Компания по лизингу электромобилей Gridserve проанализировала данные о запросах в Google и назвала самые популярные электромобили. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Рейтинг составлен на основе поисковых запросов в США за 2022 год. Эксперты поделились результатами для каждого американского штата.

В 41 штате лидером по запросам в Google стала Tesla Model 3. Электромобиль остается одним из самых востребованных по всему миру.

В 41 штате лидером по запросам в Google стала Tesla Model 3 Фото: Gridserve

Потенциальные покупатели часто интересуются разницей между Tesla Model 3 и более дорогим кроссовером Model Y. Статистика продаж говорит о том, что оба автомобиля отлично продаются в США.

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Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе: статистика продаж

В Gridserve отметили, что в 2022 году было совершено почти 20 000 000 поисковых запросов в Google про Tesla Model 3. В Великобритании информацию про этот электрокар искали 6 000 000 раз.

Только в девяти штатах США Tesla Model 3 не лидировала по числу поисковых запросов в Google. В двух штатах чаще всего искали Rivian R1T, а еще в одном — Cadillac Lyriq. Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 были самыми популярными электрокарами в шести штатах.

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