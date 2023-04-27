Названо найпопулярніші електромобілі в Google

Експерти проаналізували пошукові запити про електрокари у Google за 2022 рік. Лише у США модель Tesla Model 3 шукали 20 000 000 разів.

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Компанія з лізингу електромобілів Gridserve проаналізувала дані про пошукові запити у Google та назвала найпопулярніші електромобілі. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Рейтинг складено на основі пошукових запитів у США за 2022 рік. Експерти поділилися результатами для кожного американського штату.

У 41 штаті лідером за запитами в Google стала Tesla Model 3. Електромобіль залишається одним з найбільш затребуваних у всьому світі.

У 41 штаті лідером за пошуковими запитами у Google стала Tesla Model 3 Фото: Gridserve

Потенційні покупці часто цікавляться різницею між Tesla Model 3 і дорожчим кросовером Model Y. Статистика продажів говорить про те, що обидва автомобілі чудово продаються у США.

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У Gridserve відзначили, що у 2022 році було здійснено майже 20 000 000 пошукових запитів у Google про Tesla Model 3. У Великій Британії інформацію про цей електрокар шукали 6 000 000 разів.

Тільки в дев'яти штатах США Tesla Model 3 не лідирувала за пошуковими запитами в Google. У двох штатах найчастіше шукали Rivian R1T, а ще в одному Cadillac Lyriq. Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6 були найпопулярнішими електрокарами у шести штатах.

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