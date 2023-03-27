Замена ключа по цене мопеда: стоимость ремонта электрокара Jaguar шокировала владельца

Заменить ключ в Jaguar I-Pace можно только вместе с установленным в авто приемным модулем. Эта процедура оказалась весьма дорогостоящей.

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Затраты на ремонт Jaguar I-Pace порой удивить даже владельцев суперкаров. К примеру, замену поврежденного ключа на электромобиль оценили в 2200 евро – как новый скутер. Об этом рассказал владелец электрокроссовера Рагнар Хаген из Норвегии, сообщает сайт Motor.no.

Рагнар случайно уронил ключ-брелок во время прогулки с собакой. Хотя он упал с относительно небольшой высоты, у него треснул корпус и была повреждена плата.

Ключ в Jaguar I-Pace меняется вместе с модулем в авто

Норвежец нашел дома запасной ключ к авто и поехал к официальному дилеру, у которого он купил электромобиль Jaguar I-Pace в 2019 году. К его удивлению ремонт оценили в 25 000 крон или 2200 евро.

Выяснилось, что необходима не только замена ключа на авто, следует поменять еще и приемный модуль, установленный в самой машине. Дело в том, что электрокар оснащен сложной противоугонной системой и этот модуль попросту нельзя перепрограммировать под новый ключ.

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Страховая компания изначально отказалась покрывать затраты на ремонт и Рагнар Хаген отказался платить. Он вернулся домой, перепаял плату ключа и перемотал его корпус скотчем. Как ни странно, после этого брелок заработал.

Однако позже представители страховой компании все же согласились компенсировать 1300 евро. В итоге норвежец заплатил 900 евро и электромобиль Jaguar I-Pace отремонтировали.

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