Заміна ключа за ціною мопеда: вартість ремонту електрокара Jaguar шокувала власника

Замінити ключ у Jaguar I-Pace можна тільки разом із встановленим в авто приймальним модулем. Ця процедура виявилася дуже дорогою.

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Витрати на ремонт Jaguar I-Pace інколи здивують навіть власників суперкарів. Наприклад, заміну пошкодженого ключа на електромобіль оцінили у 2200 євро, як новий скутер. Про це розповів власник електрокросовера Рагнар Хаген із Норвегії, повідомляє сайт Motor.no.

Рагнар випадково впустив ключ-брелок під час прогулянки із собакою. Хоча він упав із відносно невеликої висоти, у нього тріснув корпус і була пошкоджена плата.

Ключ у Jaguar I-Pace змінюється разом із модулем в авто

Норвежець знайшов удома запасний ключ до авто й поїхав до офіційного дилера, у якого він купив електромобіль Jaguar I-Pace у 2019 році. На його подив, ремонт оцінили у 25 000 крон або 2200 євро.

З'ясувалося, що необхідна не лише заміна ключа на авто, слід поміняти ще й прийомний модуль, встановлений у самій машині. Справа в тому, що електрокар оснащений складною антикрадіжною системою, і цей модуль просто не можна перепрограмувати під новий ключ.

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Страхова компанія спочатку відмовилася покривати витрати на ремонт, і Рагнар Хаген відмовився платити. Він повернувся додому, перепаяв плату ключа та перемотав його корпус скотчем. Як не дивно, після цього брелок запрацював.

Однак пізніше представники страхової компанії все ж таки погодилися компенсувати 1300 євро. В результаті норвежець заплатив 900 євро, і електромобіль Jaguar I-Pace відремонтували.

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