Електрокари проти гібридів: порівняння вартості володіння Tesla Model 3 та Honda Accord

Експерти визначили, яким типом автомобіля дешевше володіти. Для цього врахували вартість авто, ціни на їх обслуговування та утримання.

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Експерти порівняли вартість володіння електромобілем Tesla Model 3 та гібридом Honda Accord. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Для порівняння було проаналізовано всі витрати за 5-річний цикл володіння цих двох автомобілів. Ціни є актуальними для американського ринку.

Порівняння вартості володіння Tesla Model 3 та Honda Accord Hybrid:

Для порівняння проаналізували витрати за 5 років експлуатації Фото: InsideEVs

Експерти почали з вартості покупки авто. Базову версію Tesla Model 3 можна купити за $44 380, а Honda Accord Hybrid EX-L $34635 (за комплектацію Touring доведеться заплатити $38 985). Варто зазначити, що електромобілі має право на федеральний податковий кредит у США, а на цю модель поширюється знижка $7 500.

В Агентстві з охорони навколишнього середовища США підрахували, що зарядка Tesla Model 3 переважно коштуватиме $550 за 24 000 км пробігу. Honda Accord вимагає від $1050 до $1 150 на заправку бензином за такий же пробіг.

Обслуговування Tesla Model 3 за 5-річний період коштує приблизно $2 169. Вартість обслуговування Honda Accord становить $4 095.

Tesla Model 3 пропонується з гарантією на 8 років або пробігом 80 000 км на акумулятор і силову установку, а також 4 роки на 80 000 км базової гарантії. На Honda Accord Hybrid поширюється 8-річна гарантія на 160 000 км пробігу на акумуляторну батарею та 3 роки або 60 000 км загальної гарантії.

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У Cleanerwatt підрахували, що Tesla Model 3 2017 року в середньому втратила приблизно 35% своєї вартості. Honda Accord Touring втрачає вже 42% своєї вартості за 5 років.

Висновок

Вартість володіння (без урахування страхування, ремонту, фінансування та податків) для Tesla Model 3 у середньому становить $20 452 за п'ять років. Загальна вартість експлуатації Honda Accord Hybrid EX-L складає $23 892 долари.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найдешевші в експлуатації автомобілі сучасності.