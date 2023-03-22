Электрокары против гибридов: сравнение стоимости владения Tesla Model 3 и Honda Accord

Эксперты определили, каким типом автомобиля дешевле владеть. Для этого учли стоимость авто, цены на их обслуживание и содержание.

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Эксперты сравнили стоимость владения электромобилем Tesla Model 3 и гибридом Honda Accord. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Для сравнения были проанализированы все расходы за 5-летний цикл владения этих двух автомобилей. Цены актуальны для американского рынка.

Сравнение стоимости владения Tesla Model 3 и Honda Accord Hybrid:

Для сравнения проанализировали расходы за 5 лет эксплуатации Фото: InsideEVs

Эксперты начали со стоимости покупки авто. Базовую версию Tesla Model 3 можно купить за $44 380, а Honda Accord Hybrid EX-L $34 635 (за комплектацию Touring придется заплатить $38 985). Стоит отметить, что электромобили имеет право на федеральный налоговый кредит в США, а на данную модель распространяется скидка в $7500.

В Агентстве по охране окружающей среды США подсчитали, что зарядка Tesla Model 3 в среднем обойдется в $550 за 24 000 км пробега. Honda Accord требует от $1050 до $1150 на заправку бензином за такой же пробег.

Обслуживание Tesla Model 3 за 5-летний период стоит примерно $2169. Стоимость обслуживания Honda Accord составляет уже $4095.

Tesla Model 3 предлагается с гарантией на 8 года или пробег 80 000 км на аккумулятор и силовую установку, а также 4 года на 80 000 км базовой гарантии. На Honda Accord Hybrid распространяется 8-летняя гарантия на 160 000 км пробега на аккумуляторную батарею и 3 года или 60 000 км общей гарантии.

Важно

Электромобили против ДВС: эксперты сравнили стоимость эксплуатации разных типов авто

В Cleanerwatt подсчитали, что Tesla Model 3 2017 года в среднем потеряла около 35% своей стоимости. Honda Accord Touring теряет уже 42% своей стоимости за пять лет.

Вывод

Стоимость владения (без учета страхования, ремонта, финансирования и налогов) для Tesla Model 3 в среднем составляет $20 452 за пять лет. Общая стоимость эксплуатации Honda Accord Hybrid EX-L составляет $23 892 доллара.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали самые дешевые в эксплуатации автомобили современности.