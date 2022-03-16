Названі найдешевші в експлуатації автомобілі сучасності
Експерти порівняли вартість володіння різними моделями авто. Найдешевшими в утриманні виявилися автомобілі Toyota.
Американське видання Kelley Blue Book провело дослідження вартості утримання сучасних автомобілів. Експерти визначили, які автомобілі найдешевші в експлуатації за 5 років володіння. Результати опубліковано на сайті видання.
У межах дослідження було проаналізовано вартість техобслуговування та запчастин, витрати на паливо, страховку й інші платежі. З'ясувалося, що найвигідніше володіти автомобілями концерну Toyota – різні моделі Toyota й Lexus перемогли в дев'яти категоріях.
Найдешевші в утриманні автомобілі:
- Компактні авто – Toyota Corolla
- Компактні преміальні авто – Acura ILX
- Середньорозмірні авто – Honda Accord
- Середньорозмірні преміальні авто – Volvo S90
- Повнорозмірні авто – Toyota Avalon
- Спортивні авто – Subaru BRZ
- Гібриди – Toyota Corolla Hybrid
- Електромобілі — Nissan LEAF
- Преміальні електромобілі – Tesla Model 3
- Субкомпактні кросовери — Hyundai Venue
- Субкомпактні преміальні кросовери — Lexus UX
- Компактні кросовери — Subaru Forester
- Компактні преміальні кросовери – Lexus NX MINIVAN: Toyota Sienna
- Середньорозмірні кросовери — Subaru Outback
- Середньорозмірні преміальні кросовери – Lexus RX
- Семимісні кросовери — Subaru Ascent
- Семимісні преміальні кросовери — Acura MDX
- Позашляховики – Ford Bronco
- Повнорозмірні позашляховики – Nissan Armada/Patrol
- Повнорозмірні преміальні позашляховики – Lexus LX
- Середньорозмірні пікапи – Ford Ranger
- Повнорозмірні пікапи — Toyota Tundra
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