Названі найдешевші в експлуатації автомобілі сучасності

Експерти порівняли вартість володіння різними моделями авто. Найдешевшими в утриманні виявилися автомобілі Toyota.

Американське видання Kelley Blue Book провело дослідження вартості утримання сучасних автомобілів. Експерти визначили, які автомобілі найдешевші в експлуатації за 5 років володіння. Результати опубліковано на сайті видання.

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У межах дослідження було проаналізовано вартість техобслуговування та запчастин, витрати на паливо, страховку й інші платежі. З'ясувалося, що найвигідніше володіти автомобілями концерну Toyota – різні моделі Toyota й Lexus перемогли в дев'яти категоріях.

[ + – ] Автомобілі Toyota виявилися недорогими в утриманні Фото: Toyota

Найдешевші в утриманні автомобілі:

Компактні авто – Toyota Corolla

Компактні преміальні авто – Acura ILX

Середньорозмірні авто – Honda Accord

Середньорозмірні преміальні авто – Volvo S90

Повнорозмірні авто – Toyota Avalon

Спортивні авто – Subaru BRZ

Гібриди – Toyota Corolla Hybrid

Електромобілі — Nissan LEAF

Преміальні електромобілі – Tesla Model 3

Субкомпактні кросовери — Hyundai Venue

Субкомпактні преміальні кросовери — Lexus UX

Компактні кросовери — Subaru Forester

Компактні преміальні кросовери – Lexus NX MINIVAN: Toyota Sienna

Середньорозмірні кросовери — Subaru Outback

Середньорозмірні преміальні кросовери – Lexus RX

Семимісні кросовери — Subaru Ascent

Семимісні преміальні кросовери — Acura MDX

Позашляховики – Ford Bronco

Повнорозмірні позашляховики – Nissan Armada/Patrol

Повнорозмірні преміальні позашляховики – Lexus LX

Середньорозмірні пікапи – Ford Ranger

Повнорозмірні пікапи — Toyota Tundra

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