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Названі найдешевші в експлуатації автомобілі сучасності

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Фото: stock.adobe.com | У межах дослідження проаналізували вартість експлуатації авто

Експерти порівняли вартість володіння різними моделями авто. Найдешевшими в утриманні виявилися автомобілі Toyota.

Американське видання Kelley Blue Book провело дослідження вартості утримання сучасних автомобілів. Експерти визначили, які автомобілі найдешевші в експлуатації за 5 років володіння. Результати опубліковано на сайті видання.

У межах дослідження було проаналізовано вартість техобслуговування та запчастин, витрати на паливо, страховку й інші платежі. З'ясувалося, що найвигідніше володіти автомобілями концерну Toyota – різні моделі Toyota й Lexus перемогли в дев'яти категоріях.

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Автомобілі Toyota виявилися недорогими в утриманні
Фото: Toyota

Найдешевші в утриманні автомобілі:

  • Компактні авто – Toyota Corolla
  • Компактні преміальні авто – Acura ILX
  • Середньорозмірні авто – Honda Accord
  • Середньорозмірні преміальні авто – Volvo S90
  • Повнорозмірні авто – Toyota Avalon
  • Спортивні авто – Subaru BRZ
  • Гібриди – Toyota Corolla Hybrid
  • Електромобілі — Nissan LEAF
  • Преміальні електромобілі – Tesla Model 3
  • Субкомпактні кросовери — Hyundai Venue
  • Субкомпактні преміальні кросовери — Lexus UX
  • Компактні кросовери — Subaru Forester
  • Компактні преміальні кросовери – Lexus NX MINIVAN: Toyota Sienna
  • Середньорозмірні кросовери — Subaru Outback
  • Середньорозмірні преміальні кросовери – Lexus RX
  • Семимісні кросовери — Subaru Ascent
  • Семимісні преміальні кросовери — Acura MDX
  • Позашляховики – Ford Bronco
  • Повнорозмірні позашляховики – Nissan Armada/Patrol
  • Повнорозмірні преміальні позашляховики – Lexus LX
  • Середньорозмірні пікапи – Ford Ranger
  • Повнорозмірні пікапи — Toyota Tundra
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