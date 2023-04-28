На що потрібно звернути увагу під час покупки електромобіля з пробігом: поради експертів

Експерти рекомендують ретельно перевіряти вживаний електромобіль перед покупкою. Моделі з пробігом можуть приховувати безліч "секретів".

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Електромобілі поступово витісняють традиційні авто з ДВЗ, через що багато автомобілістів пересідають на них. Фокус розповість, як правильно вибрати електрокар із пробігом і на що потрібно звернути увагу в першу чергу.

На ринку вживаних електромобілів існує безліч пропозицій для різного бюджету. Доступні не лише бюджетні електрокари, а й преміальні моделі.

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Переваги та недоліки електрокарів

Електромобілі не забруднюють довкілля під час експлуатації Фото: Nissan

Електромобілі мають безліч плюсів у порівнянні з автомобілями із ДВЗ. Проте вони мають і недоліки.

Однією з головних переваг електромобілів є відсутність шкідливих викидів. Вони не забруднюють навколишнє середовище під час експлуатації, на відміну від бензинових і дизельних авто.

Також електрокари набагато дешевше заряджати, ніж заправляти паливом автомобілі з ДВЗ. В Україні вже є велика мережа зарядних станцій, які можна знайти на АЗС.

Головні недоліки електромобілів:

невеликий запас ходу порівняно з автомобілями з ДВЗ;

довга швидкість заряджання;

вища вартість моделей у порівнянні з авто із ДВЗ;

висока вартість ремонту;

зменшення дальності ходу в разі холодної погоди.

Висновок: електромобілі підходять для тих людей, які рідко здійснюють дальні поїздки та часто їздять у межах міста.

На що слід звернути увагу під час покупки електромобіля з пробігом?

Електромобілі потрібно ретельно перевіряти перед покупкою Фото: Flickr

Електромобілі загалом мають схожу конструкцію силової установки, але існують певні відмінності. Зазвичай старіші електрокари мають невеликий запас ходу.

Під час покупки електромобіля звертайте увагу на історію обслуговування. Віддавайте перевагу тим авто, які обслуговувалися на СТО, схвалених офіційними представниками.

Ще одним важливим моментом є стан гальмівної системи електрокарів. Вони важчі за традиційні автомобілі, через що гальма зношуються швидше.

Також варто самостійно проїхатися за кермом електромобіля перед покупкою. Під час тест-драйву ви можете почути підозрілі шуми, які можуть говорити про можливі поломки.

Варто звернути увагу на фактичну місткість акумулятора. З часом вона сильно знижується від номінальної.

Старі електрокари оснащувалися невеликими акумуляторами. Через це їхній запас ходу значно нижчий, ніж у сучасних моделей.

Перед покупкою переконайтеся, що електромобіль заряджається. Зверніть увагу на стан зарядного кабелю, що йде в комплекті.

Чи потрібна домашня зарядка для електромобілів?

Деякі власники електрокарів вважають за краще заряджати авто у себе вдома. Для цього можна придбати домашню зарядку.

Часто домашній зарядний пристрій поступається у швидкості станціям швидкої зарядки. Тому повне заряджання електромобіля може зайняти близько 8 годин.

Найвигідніше використовувати нічний тариф для електроенергії, щоб заряджати свій електромобіль. Так ви зможете поповнювати запас акумулятора вночі, доки авто не використовується.

Наскільки дорогим є ремонт електромобілів?

Загалом електрокари мають простішу конструкцію, ніж авто з ДВЗ. Проте заміна деяких деталей може дорого обійтися.

Наприклад, однією з найдорожчих деталей електромобіля є акумулятор. Його заміна може коштувати від 5 000 до 15 000 доларів для бюджетних моделей. Для дорожчих електрокарів доведеться заплатити вже понад 20 000 доларів.

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Також у круглу суму може обійтися ремонт іншої електроніки електромобілів. Ціни відрізняються залежно від моделі.

Раніше Фокус писав, що в США більшість електромобілів із незначними ушкодженнями списують через надто дорогу вартість обслуговування.