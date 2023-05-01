Chery представили стильний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото)

Chery Omoda 5 EV отримав багато змін у порівнянні з бензиновою версією. Електрокросовер дебютує у першій половині 2024 року на китайському та австралійському ринках.

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Chery представили електричну версію кросовера Omoda 5 2024 модельного року. Автомобіль отримав стильний дизайн та великий запас ходу. Про це розповіли на сайті Drive.

Chery Omoda 5 EV зовні відрізняється від бензинової версії відсутністю решітки радіатора та новим переднім бампером. Вузькі ходові вогні з'єднані глянсовою панеллю, на якій є назва моделі.

Електрична версія отримала новий задній бампер Фото: paultan.org

Також електрокросовер отримав нові легкосплавні колісні диски та змінений задній бампер. Інтер'єр авто залишився без змін, окрім нової синьої колірної схеми.

Для Chery Omoda 5 EV буде доступна нова колірна схема інтер'єру Фото: paultan.org

Габарити Chery Omoda 5 EV:

довжина — 4400 мм;

ширина — 1830 мм;

висота — 1585 мм;

колісна база — 2630 мм.

Chery Omoda 5 EV оснащений електромотором потужністю 224 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,8 секунди.

Електромотор живить акумуляторна батарея місткістю 61 кВт·год. Заявлений запас ходу складає 450 км. Швидка зарядка дозволить зарядити електромобіль від 0 до 80 відсотків лише за 35 хвилин.

Крім цього Chery Omoda 5 EV отримав відмінні гальма. За словами виробника, гальмівний шлях становитиме близько 36 метрів зі 100 км/год.

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Відомо, що електрокросовер буде доступний у Китаї та Австралії. Він дебютує у першій половині 2024 року.

Раніше Фокус писав, що в Китаї вийшов на ринок новий кросовер Exeed LX від Chery.