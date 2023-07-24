В Финляндии создали необычный 18-колесный вездеход для бездорожья (видео)

Вездеход получил запатентованную подвеску, в которой каждое колесо имеет свою систему подвески. Он легко справляется с препятствиями на большой скорости.

Финляндский стартап 18 Wheels создал прототип необычного 18-колесного вездехода. Он способен мягко перемещаться по неровной поверхности. Видео опубликовали на YouTube-канале Your Future Car.

Вездеход получил запатентованную подвеску, в которой каждое колесо имеет свою систему подвески. В них встроены электромоторы, которые работают независимо друг от друга.

18 Wheels пока создали только один рабочий прототип. Тем не менее его испытания показали, что вездеход легко справляется с препятствиями на большой скорости.

"Наш вездеход способен преодолевать большие препятствия на высокой скорости. Я имею в виду камни высотой до 35 сантиметров, поваленные деревья, бордюры и даже лестницы. Наш вездеход может проезжать по лестнице. Осмелюсь сказать, что ни одно другое транспортное средство на этой планете не может этого сделать", — сказал изобретатель и основатель 18 Wheels Эльдар Алиев.

Алиев пояснил, что колеса этого вездехода очень легкие. Благодаря этому при столкновении с препятствием водитель почти не чувствует удар.

Также 18-колесный вездеход не застрянет на мягкой почве. Он достаточно легкий, чтобы проехать почти где угодно.

Сейчас 18 Wheels ищут инвесторов, чтобы завершить работу над прототипом. Ожидается, что серийная модель будет представлена до конца 2023 года.

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