В Финляндии представили компактный дом на колесах для велосипедов (видео)

Стоимость этого дома на колесах начинается с 6720 долларов без учета дополнительного оснащения. В базовую версию входят кровать, столовая, мини-холодильник и место для хранения вещей.

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Финский изобретатель Урпо Мерранмаа создал компактный дом на колесах для велосипедов. Внутри есть все необходимое для жизни на природе. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Идея создать такой дом на колесах появилась после того, как Урпо подарили электровелосипед. Изобретатель любит путешествовать, поэтому решил разработать для своего нового транспорта практичный кемпер.

Создание такого дома на колесах заняло около 6000 рабочих часов. Урпо заявил, что доволен результатом.

Трейлер оснащен большими 10-дюймовыми колесами с толстыми шинами. Он довольно тяжелый, поэтому для его буксировки лучше использовать только электрические велосипеды.

Дом на колесах оснастили 10-дюймовыми колесами Фото: FCVC

Внутри расположена односпальная кровать, столовая, мини-холодильник и место для хранения вещей. Также есть освещение и розетка для подзарядки гаджетов.

Внутри есть односпальная кровать Фото: FCVC

Под кроватью находится раскладной столик. Если сложить кровать, то вы получите столовую или офис.

В трейлере есть и раскладной столик Фото: FCVC

В 2022 году изобретатель заключил контракт с компанией FCVC. Благодаря этому дом на колесах поступил в серийное производство.

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Стоимость трейлера начинается с 6720 долларов. За доплату доступны солнечные панели, запасное колесо, портативная газовая плита, дополнительные отсеки для хранения и телевизор.

Ранее Фокус сообщал, что в Швейцарии ездит очень необычный дом на колесах на базе Volkswagen Beetle 1970 года.