Новейший спорткар Subaru полностью рассекретили до презентации (видео)

Новый Subaru BRZ tS визуально сложно отличить от стандартной модели. Основное внимание разработчики уделили управляемости авто.

Линейку Subaru BRZ 2024 пополнит новый спортивный вариант tS. Спортивное купе показали на слете поклонников марки Subiefest в Калифорнии, а его официальная презентация состоится несколько позже. Об этом сообщает сайт Motor1.

У купе доработана ходовая Фото: Motor1.com

Визуально новый Subaru BRZ tS сложно отличить от стандартного купе – в отличие от модели прошлого поколения, он не получил обвес. Его выдают новые легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, золотистые тормозные суппорты и надписи tS на кузове.

Салон Subaru BRZ tS не показали, но вряд ли он слишком изменится. Купе может получить новые варианты отделки. Также известно, что его комплектацию пополнит адаптивный круиз-контроль.

Новый Subaru BRZ tS сохранит атмосферную оппозитную четверку объемом 2,4 л, однако ее мощность пока не разглашают. Не исключено, что она останется на уровне 231 л. с., как у стандартного купе.

Зато известно, что ходовая спорткара будет доработана. Subaru BRZ tS получит алюминиевые детали подвески, амортизаторы Hitachi и более эффективные тормоза Brembo.

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