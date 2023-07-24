Уникальные итальянские спорткары стали жертвами масштабного пожара (видео)

Lancia Delta Evo-e RX — электрическая версия знаменитой модели начала 90-х, созданная для современного рали-кросса. Спорткар оснащен 671-сильной установкой.

Сильным пожаром отметился этап чемпионата по ралли-кроссу в британском Лидден Хилле. Огонь уничтожил новейшие гоночные Lancia Delta Evo-e RX. Видео инцидента появилось на странице _rallycross_ в Instagram.

Батарея одного из электрокаров Lancia Delta Evo-e RX загорелась во время подзарядки в боксах гоночной команды Special One Racing. Огонь быстро перекинулся на второй спорткар, а также на грузовик технической помощи.

Пожарные быстро прибыли на место инцидента, однако тушение электрокаров оказалось очень сложно, поэтому автомобили выгорели дотла и не подлежат восстановлению. Из-за пожара гонку пришлось отменить.

Спортивный электромобиль Lancia Delta Evo-e RX создали в 2021 году специально для ралли-кросса. В основе авто лежит классическая Lancia Delta Integrale начала 90-х. Хэтчбек оснащен двумя электромоторами с суммарной отдачей 671 л. с. и 880 Н∙м и способен разогнаться до 100 км/ч за 1,8 с.

За команду Special One Racing на Lancia Delta Evo-e RX выступают французские гонщики – девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб и ветеран автоспорта Герлен Чичерит.

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