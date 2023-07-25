Названы самые популярные кроссоверы в Украине за 2023 год: без сюрпризов не обошлось (фото)

За 2023 год продажи новых кроссоверов в Украине выросли на 75,6%. Спросом стали пользоваться не только бензиновые и дизельные модели, но и электрокары.

В Украине продолжает расти спрос на кроссоверы. За 6 месяцев 2023 года в Украине купили свыше 27 тыс. новых легковых автомобилей и 82,2% из них были моделями повышенной проходимости. Такую статистику приводит информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

По сравнению с 2022 годом в сегменте кроссоверов отмечен рост продаж на 75,6%, хотя в целом авторынок вырос на 57,5%. Также отмечается неожиданный выход в лидеры новых электрических моделей (ранее украинцы больше предпочитали электрокары с пробегом).

В тройку лидеров попал электрокроссовер Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Самые популярные кроссоверы в Украине за 2023 год – Renault Duster, электрический Volkswagen ID.4 и Toyota RAV4. Все они относятся к сегменту C-SUV, который является самым популярным.

На втором месте – класс B-SUV (компактные кроссоверы). В нем лидируют электрокар Honda M-NV, а также Suzuki Vitara и Toyota Yaris Cross.

Электрокар Honda M-NV — cамый популярный компактный кроссовер в Украине Фото: Honda

В среднеразмерном сегменте D-SUV наибольшим спросом пользуются Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq и Tesla Model Y, а в более крупном классе E-SUV — недешевые Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser 300.

Mercedes GLE является самым покупаемым премиальным кроссовером Фото: Mercedes-Benz

Самым дорогим на рынке является сегмент F-SUV – это представительские модели стоимостью от $100 000. Среди них лидируют BMW X7, Mercedes GLS и Range Rover.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обвалился спрос на новые авто бюджетного сегмента.

В то же время, дорогих премиальных моделей покупают все больше.