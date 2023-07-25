Бюджетный спорткар: Volkswagen Jetta получил новую заряженную версию (фото)

Всего будет выпущено 1984 экземпляра Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition. Заряженный седан способен разгоняться до сотни всего за 6,1 секунды и развивать скорость 230 км/ч.

В США представили заряженный седан Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition. Новая версия посвящена 40-летнему юбилею модели. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition будет выпущен ограниченным тиражом в 1984 экземпляра. Именно в этом году был впервые представлен заряженный вариант модели для США.

Седан отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Все автомобили основаны на комплектации GLI Autobahn.

Снаружи есть черные и красные акценты Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition предложат в трех цветах на выбор: Pure Grey, Pure White и Rising Blue. Также модель поставляется с пакетом затемнения хромированных элементов экстерьера. Внешний вид дополняют 18-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета.

На седан установлены 18-дюймовые колесные диски черного цвета Фото: Volkswagen

Сиденья изготовлены из тисненой молекулярной ткани. На подстаканниках есть гравировка с надписями "GLI" и "1984". Их также можно встретить на порогах передних дверей и рулевом колесе.

Сиденья получили уникальное оформление Фото: Volkswagen

Под капотом расположен 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 230 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,1 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Начальная цена Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition составляет всего 28 085 долларов. Для сравнения, стандартная Volkswagen Jetta GLI в США обойдется минимум в 31 585 долларов.

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