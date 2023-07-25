Быстрый и экономный: представлен 380-сильный дизельный седан BMW (фото)

BMW MH3 400d получил множество внешних и внутренних доработок. Седан способен разгоняться до сотни менее чем за 4 секунды и развивать скорость до 280 км/ч.

Тюнинг-ателье Manhart представило спортивный дизельный седан BMW MH3 400d. Автомобиль получил новый кузовной обвес и доработанный двигатель. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Новый Manhart MH3 400d основан на седане BMW M340d. Тюнеры сделали модель еще более быстрой и брутальной внешне.

Автомобиль окрасили в черный цвет и дополнили декоративными полосами черного и красного цветов. Внешний вид дополняют новые 20-дюймовые колесные диски Concave One черного цвета.

BMW MH3 400d получил новый кузовной обвес с карбоновыми элементами. Сзади появились увеличенные выхлопные патрубки, которые сделали звук выхлопа более агрессивным.

Сзади появились новые выхлопные патрубки Фото: Manhart

Автомобиль стал ниже на 40 мм спереди и 30 мм стандартной модели. Также для улучшения управляемости тюнеры сделали подвеску седана жестче.

Тюнеры лишь слегка изменили интерьер Фото: Manhart

BMW MH3 400d оснащен 3,0-литровым турбодизелем мощностью 380 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.

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