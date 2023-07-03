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Авто

Новый компактный седан BMW впервые заметили на дорогах (фото)

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Фото: BMW | Новый BMW 2 Series Gran Coupe сильно преобразится внешне

Новый BMW 2 Series Gran Coupe не будет похож на остальные автомобили немецкого бренда. Четырехдверное купе может поступить в продажу уже в конце 2024 года по цене от 36 000 долларов.

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Новое четырехдверное купе BMW 2 Series Gran Coupe впервые заметили во время тестов. Прототип покрыт камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть. Об этом рассказали на сайте Motor1.

BMW 2 Series Gran Coupe является самым компактным четырехдверным автомобилем бренда. Внешность новинки будет сильно отличаться от купе BMW 2 Series.

Спереди появится компактная решетка радиатора и узкие продолговатые фары. Четырехдверное купе не будет похоже на многие модели бренда.

BMW 2 Series Gran Coupe 2024 Fullscreen
Новинка получит компактную решетку радиатора
Фото: Motor1.com

На переднем бампере появится несколько воздухозаборников. Их форму скрывают при помощи белой сетки.

Сзади появятся большие светодиодные фонари. На крышке багажника установят спойлер для увеличения прижимной силы.

BMW 2 Series Gran Coupe 2024 Fullscreen
На крышке багажника установят спойлер
Фото: Motor1.com

Ожидается, что BMW 2 Series Gran Coupe будет предложен с 1,5- или 2,0-литровыми бензиновыми или дизельными двигателями на выбор. Базовая версия получит передний привод, а более дорогие модификации оснастят полным приводом.

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Новинка может поступить в продажу уже в конце 2024 года. Стоимость четырехдверного купе составит примерно от 36 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что обновленный хэтчбек BMW 1 Series заметили во время тестов на гоночном треке.