Новий компактний седан BMW вперше помітили на дорогах (фото)

Новий BMW 2 Series Gran Coupe не буде схожий на інші автомобілі німецького бренду. Чотиридверне купе може надійти в продаж вже наприкінці 2024 року за ціною від 36 000 доларів.

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Нове чотиридверне купе BMW 2 Series Gran Coupe вперше помітили під час тестів. Прототип покритий камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розгледіти. Про це розповіли на сайті Motor1.

BMW 2 Series Gran Coupe є найкомпактнішим чотиридверним автомобілем бренду. Зовнішність новинки буде сильно відрізнятися від купе BMW 2 Series.

Спереду з'явиться компактна решітка радіатора та вузькі довгасті фари. Чотиридверне купе не буде схоже на більшість моделей бренду.

Новинка отримає компактну решітку радіатора Фото: Motor1.com

На передньому бампері з'явиться кілька повітрозабірників. Їхню форму приховують за допомогою білої сітки.

Ззаду з'являться великі світлодіодні ліхтарі. На кришці багажника встановлять спойлер для збільшення притискної сили.

На кришці багажника встановлять спойлер Фото: Motor1.com

Очікується, що BMW 2 Series Gran Coupe буде запропоновано з 1,5- або 2,0-літровими бензиновими або дизельними двигунами на вибір. Базова версія отримає передній привід, а дорожчі модифікації оснастять повним приводом.

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Новинка може надійти в продаж уже наприкінці 2024 року. Вартість чотиридверного купе складе приблизно від 36 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлений хетчбек BMW 1 Series помітили під час тестів на перегоновому треку.