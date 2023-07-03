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Новий компактний седан BMW вперше помітили на дорогах (фото)

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Фото: BMW | Новий BMW 2 Series Gran Coupe сильно зміниться зовні

Новий BMW 2 Series Gran Coupe не буде схожий на інші автомобілі німецького бренду. Чотиридверне купе може надійти в продаж вже наприкінці 2024 року за ціною від 36 000 доларів.

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Нове чотиридверне купе BMW 2 Series Gran Coupe вперше помітили під час тестів. Прототип покритий камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розгледіти. Про це розповіли на сайті Motor1.

BMW 2 Series Gran Coupe є найкомпактнішим чотиридверним автомобілем бренду. Зовнішність новинки буде сильно відрізнятися від купе BMW 2 Series.

Спереду з'явиться компактна решітка радіатора та вузькі довгасті фари. Чотиридверне купе не буде схоже на більшість моделей бренду.

BMW 2 Series Gran Coupe 2024 Fullscreen
Новинка отримає компактну решітку радіатора
Фото: Motor1.com

На передньому бампері з'явиться кілька повітрозабірників. Їхню форму приховують за допомогою білої сітки.

Ззаду з'являться великі світлодіодні ліхтарі. На кришці багажника встановлять спойлер для збільшення притискної сили.

BMW 2 Series Gran Coupe 2024 Fullscreen
На кришці багажника встановлять спойлер
Фото: Motor1.com

Очікується, що BMW 2 Series Gran Coupe буде запропоновано з 1,5- або 2,0-літровими бензиновими або дизельними двигунами на вибір. Базова версія отримає передній привід, а дорожчі модифікації оснастять повним приводом.

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Новинка може надійти в продаж уже наприкінці 2024 року. Вартість чотиридверного купе складе приблизно від 36 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлений хетчбек BMW 1 Series помітили під час тестів на перегоновому треку.