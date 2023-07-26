Старый спорткар Honda из 90-х впервые помыли за 10 лет (видео)

Старый Honda Prelude SH был покрыт толстым слоем пыли, а на кузове видны следы коррозии. Мастера сделали все возможное, чтобы купе стало выглядеть гораздо лучше.

Мастера восстановили внешний вид купе Honda Prelude SH 1990-х. Спорткар около 10 лет стоял в гараже и покрылся толстым слоем пыли. Видео опубликовали на YouTube-канале WD Detailing.

Honda Prelude пятого поколения выпускалась с 1997 по 2001 год. Это спортивное купе на базе седана Accord с передним приводом и отточенной управляемостью.

Купе было далеко не в лучшем состоянии Фото: Скриншот

Мастера сперва осмотрели автомобиль, чтобы понять, с чем им предстоит работать. В интерьере их ждал неприятный сюрприз — мертвая птица за водительским сиденьем. Неизвестно, как она могла попасть внутрь закрытого авто.

Кузов спорткара пострадал от коррозии. Колеса и подкапотное пространство также выглядели ужасно.

Первым этапом восстановления стала мойка колес. По словам мастеров, так можно свести к минимуму разбрызгивание грязи и копоти с колес на только что помытый кузов.

В итоге автомобиль стал выглядеть гораздо чище. Владелец спорткара в будущем планирует устранить все механические повреждения авто, а также избавиться от следов коррозии.

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