Перезапуск альянса: Renault и Nissan объявили о новом формате сотрудничества

Альянс Renault-Nissan будет реорганизован. Renault Group откажется от части акций Nissan Motor Co, а японский концерн инвестирует 600 миллионов евро в электромобили Renault.

Альянс Renault-Nissan будет реорганизован. Руководство двух автогигантов согласовало новые условия сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте Renault.

Nissan Motor Co и Renault Group договорились внести изменения в условия так называемого перекрестного владения акциями. Автопроизводители сохранят по 15% акций друг друга.

На данный момент Renault Group владеет 43,4% акций Nissan Motor Co, поэтому 28,4% будут переданы в специальный траст и в последствии проданы. Renault продолжит получать дивиденды с этих акций до продажи.

В свою очередь, Nissan Motor Co обязуется инвестировать 600 миллионов евро в европейское электрическое подразделение Renault Ampere. Реструктуризацию альянса планируют завершить в четвертом квартале нынешнего года.

"Подписанные сегодня соглашения позволяют нам перейти к следующей главе Альянса. Они укрепляют наше давнее партнерство и максимизируют создание ценности для каждого члена Альянса. Это также закладывает основу для нового сбалансированного, справедливого и эффективного управления", — заявил глава правления Renault-Nissan Жан-Доминик Сенар.

Напомним, Renault-Nissan Aliance образовался в 1999 году. В 2016 году к нему присоединилась компания Mitsubishi, пакетом акций которой владеет Nissan.

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