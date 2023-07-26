General Motors могут вернуть в производство культовый пикап: первые подробности

Дизайн пикапа имеет сходство с моделями Chevrolet El Camino и Camaro. Если такая модель выйдет на рынок, то ее могут оснастить не только бензиновыми двигателями, но и электрической установкой.

General Motors показали необычный легковой пикап в стиле Chevrolet El Camino. Производство этой модели было завершено в 1987 году. Снимки опубликовали в Instagram-аккаунте GM Design.

Студия дизайна General Motors часто публикует различные эскизы моделей, которые еще не поступили в производство. На новом изображении демонстрируется необычный пикап с внешностью Chevrolet Camaro.

Автомобиль окрашен в ярко-оранжевый цвет. Спереди и сзади расположена узкая оптика.

Данный эскиз не является прямым подтверждением того, что Chevrolet El Camino снова будет запущен в производство. Тем не менее это изображение может указывать на внешность другой будущей модели.

Напомним, что оригинальный Chevrolet El Camino выпускался с 1959 по 1987 год. Модель пережила пять поколений, пока продажи резко не упали в середине 80-х.

Chevrolet El Camino до сих пор популярен в США Фото: Wikipedia

В США первые три поколения пикапа представляют большую ценность для коллекционеров. Экземпляры в отличном состоянии регулярно уходят с молотка по несколько сотен тысяч долларов.

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