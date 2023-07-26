Редкий американский кабриолет 50-х ушел с молотка по цене нового Bentley (фото)

Dual-Ghia Convertible является редким и одним из самых дорогих автомобилей своего времени. Этот экземпляр имеет отличное состояние и 65 лет принадлежал одной семье.

На аукционе Bring a Trailer продали кабриолет Dual-Ghia Convertible 1958 года выпуска. За редкий автомобиль заплатили $331 000 — как за новый Bentley Continental. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Dual-Ghia 1958 года является 66-м из 115 выпущенных кабриолетов. Автомобиль купил отец нынешнего владельца и с тех пор он оставался во владении одной семьи.

Dual-Ghia Convertible окрашен в черный цвет. Внешний вид дополняют 15-дюймовые хромированные колесные диски с белыми полосами на шинах.

Кабролет имеет складную крышу Фото: Bring a Trailer

В 2001 году был проведен масштабный ремонт авто. Его кузов перекрасили, но сохранили оригинальный оттенок.

Интерьер выполнен из светло-зеленой кожи. Внутри установлены два сиденья и задний диван, а складная крыша изготовлена из черной ткани.

Интерьер изготовлен из светло-зеленой кожи Фото: Bring a Trailer

Под капотом расположен 5,2-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 230 л.с. Он работает в паре с двухступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль обладает отличным состоянием. Пробег кабриолета неизвестен, так как во время ремонта показатель одометра был сброшен.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукцион RM Sotheby’s выставлен раритетный Jaguar XKSS 1957 года.