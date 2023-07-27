Стильный дизайн и богатое оснащение: представлен новый Mercedes Vito 2024 (фото)
Минивэнам Mercedes-Benz Vito и V-Class изменили дизайн и полностью переделали салон. Комплектация всех версий модели стала богаче.
Mercedes-Benz презентовал новый Vito и его более роскошный вариант V-Class. Минивэны прошли уже вторую модернизацию и поступят в продажу под конец 2023 года. Их подробности раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.
Новый Mercedes Vito узнается по измененной радиаторной решетке и раскосым светодиодным фарам. Дизайн минивэна разнится в зависимости от версии. К примеру, у Mercedes V-Class 2024 огромная хромированная решетка радиатора, а в топовой версии Exclusive даже установлены 19-дюймовые диски.
Как и прежде, доступны грузовые, грузопассажирские и пассажирские версии модели разной вместительности, а также кемпер Marco Polo. Автомобиль выпускают в трех вариантах по длине.
Салон Mercedes Vito и V-Class претерпел гораздо большие перемены. Внутри заменены руль и передняя панель и уже в базовой версии установлен 10,25-дюймовый тачскрин, а приборы разделены цветным экраном.
В самом дорогом варианте Mercedes V-Class Exclusive появилась виртуальная панель приборов, а сенсорный дисплей увеличен до 12,3 дюймов в диагонали. Кроме того, в отделке использована кожа Nappa, а оснащение включает раздельный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, навигацию, электроприводы водительского кресла и сдвижных дверей. Среди опций появились парковочный автопилот и камеры кругового обзора.
Базовая комплектация Mercedes Vito 2024 также расширена и включает кнопку запуска двигателя, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида, датчики света и дождя. Кроме того, обязательными для всех версий модели являются системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон и усталости водителя, распознавания дорожных знаков.
Характеристики Mercedes V-Class и Vito пока не раскрывают. Ожидается, что минивэн сохранит турбодизели объемом 1,6, 1,7, 2,0 и 2,1 л, также останется в линейке и электрический вариант EQV.
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