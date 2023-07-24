Мастер своими руками воссоздал самый дорогой и эксклюзивный суперкар Mercedes (фото)

Копия Mercedes CLK GTR построена на платформе седана E-Class. Суперкар получит двигатель V12 от Mercedes-AMG.

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В Южноафриканской республике появился клон Mercedes-Benz CLK GTR. Знаменитый суперкар воссоздал мастер-самоучка Йохан Аккерман из Йоханнесбурга. Об этом сообщает сайт Carscoops.

За основу был взят седан Mercedes E-Class W210 Фото: carscoops.com

Проект ELK GTR, как назвал авто его создатель, начинался со старого седана Mercedes E-Class W210 и деталей серийного купе Mercedes CLK. Проблема в том, что у Mercedes CLK GTR с этими моделями общими являются только радиаторная решетка и круглые фары, а все кузовные панели у суперкара свои.

С помощью комплектующих от Mercedes CLK Йохану Аккерману удалось понизить крышу, хотя авто все равно выше оригинального суперкара. Кузов с большим антикрылом выполнен из стеклопластика.

Кузов выполнен из стеклопластика Фото: carscoops.com

Пока копия Mercedes CLK GTR не оснащена двигателем. Йохан Аккерман планирует оснастить его мотором V12 от Mercedes-AMG, что обеспечит суперкару надлежащую динамику. Проект планируют полностью завершить до конца нынешнего года.

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Напомним, что оригинальный суперкар Mercedes CLK GTR выпускали в 1998-2000 годах и собрали только 26 авто стоимостью $1,5 миллиона. Сейчас их цена превышает 10 миллионов долларов.

Для авто готовят мощный V12 Фото: carscoops.com

Mercedes CLK GTR оснастили огромным 6,9-литровым V12 на 612 л. с., позволявшим разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с и развивать 344 км/ч. Гоночная версия купе выиграла чемпионат FIA GT.

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