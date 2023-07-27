Дорожная ярость: водители Bugatti и BMW устроили агрессивное ДТП (видео)

На записи с видеорегистратора заметно, как водитель Bugatti несколько раз подрезал водителя BMW. В итоге действия водителей привели к дорогостоящему ДТП.

В китайской провинции Цзянсу гиперкар Bugatti Veyron Grand Sport и седан BMW 2 Gran Coupe попали в странное ДТП. Оба водителя провоцировали друг друга на столкновение. Видео опубликовали на YouTube-канале Will C.

На записи с видеорегистратора заметно, как водитель Bugatti несколько раз подрезал водителя BMW. Седан ехал в крайней правой полосе и не уступал дорогу гиперкару.

Водитель BMW пытался прижаться ближе к автомобилю, который ехал впереди, чтобы не дать Bugatti стать между ними. В итоге это привело к столкновению двух авто.

Bugatti Veyron Grand Sport получил незначительные повреждение кузова. Несмотря на это ремонт суперкара может обойтись в несколько десятков тысяч долларов. Что именно стало причиной такого поведения водителей — неизвестно.

Bugatti Veyron Grand Sport оснащен 8,0-литровым турбированным двигателем W16 мощностью 1001 л.с. и 1250 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 407 км/ч.

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