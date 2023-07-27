Угон года: из автосалона средь бела дня украли элитные авто на $1 миллион (фото)

Угонщики обманули работников автосалона и смогли украсть два Rolls-Royce и один Bentley. Суммарная стоимость роскошных авто составляет не менее миллиона долларов.

Дерзкое ограбление произошло на днях в Торонто. Группа злоумышленников угнала дорогие Rolls-Royce и Bentley прямо из автосалона. Об этом сообщает CTV News.

Полиция просит идентифицировать угонщиков Фото: CTV News

Угон произошел средь бела дня. Представители канадской полиции сообщили, что угонщики пришли в работающий автосалон в форме механиков с СТО Ford. После непродолжительного разговора с сотрудниками они сели за руль трех авто и уехали в неизвестном направлении. Лишь позже в автосалоне поняли, что машины угнали.

Полиция Торонто изучает видео с камер, но пока маршрут угонщиков проследить не удалось. Сообщается, что в последний раз элитные авто видели недалеко от автосалона. Полицейские опубликовали фото угонщиков в медицинских масках и просят помочь их идентифицировать.

Общая стоимость трех пропавших авто составляет не менее миллиона долларов. Угнанными оказались внедорожник Rolls-Royce Cullinan 2020 года стоимостью минимум 400 000 долларов, кабриолет Rolls-Royce Dawn 2021 года (от $380 000) и кроссовер Bentley Bentayga за $288 500.

Ранее Фокус сообщал, что в США задержали 14-летнего серийного угонщика автомобилей.

Также мы писали, что в США угнали школьный автобус.