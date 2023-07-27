В поле нашли заброшенным редкий американский автомобиль: он 40 лет стоял на месте (видео)
Автомобиль после ДТП был брошен в поле и с тех пор не эксплуатировался. Умельцы случайно узнали о том, что такое редкое авто оставалось заброшенным 40 лет.
В США в поле нашли культовое купе Plymouth Fury 1957 года выпуска. Автомобиль не эксплуатировался долгие 40 лет. Видео опубликовали на YouTube-канале FuryJim.
Plymouth Fury до 1959 года был самой дорогой версией модели Belvedere. Эта модификация была доступна только в кузове купе с жесткой крышей.
Версия Fury отличается отделкой из анодированного алюминия золотого цвета, особым интерьером и двигателем V8 со сдвоенными четырехкамерными карбюраторами. Всего было выпущено 7438 таких авто.
Восстановленные Plymouth Fury регулярно уходят с молотка по несколько сотен тысяч долларов. Тем не менее герою этого видео повезло гораздо меньше.
Автомобиль простоял в поле около 40 лет. За это время его кузов покрылся ржавчиной и получил несколько повреждений.
Умельцы вытащили Plymouth Fury с помощью пикапа. Рассмотрев его стало ясно, что мастерам предстоит проделать много работы, чтобы вернуть роскошное авто на дороги.
Автомобиль больше не способен ездить самостоятельно. Поэтому потребуется капитальный ремонт двигателя или его замена.
Plymouth Fury оснащается 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 290 л.с. Это был один из самых мощных автомобилей своего времени.
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