В поле нашли заброшенным редкий американский автомобиль: он 40 лет стоял на месте (видео)

Автомобиль после ДТП был брошен в поле и с тех пор не эксплуатировался. Умельцы случайно узнали о том, что такое редкое авто оставалось заброшенным 40 лет.

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В США в поле нашли культовое купе Plymouth Fury 1957 года выпуска. Автомобиль не эксплуатировался долгие 40 лет. Видео опубликовали на YouTube-канале FuryJim.

Plymouth Fury до 1959 года был самой дорогой версией модели Belvedere. Эта модификация была доступна только в кузове купе с жесткой крышей.

Версия Fury отличается отделкой из анодированного алюминия золотого цвета, особым интерьером и двигателем V8 со сдвоенными четырехкамерными карбюраторами. Всего было выпущено 7438 таких авто.

Этот Plymouth Fury получил множество повреждений Фото: Скриншот

Восстановленные Plymouth Fury регулярно уходят с молотка по несколько сотен тысяч долларов. Тем не менее герою этого видео повезло гораздо меньше.

Автомобиль простоял в поле около 40 лет. За это время его кузов покрылся ржавчиной и получил несколько повреждений.

Умельцы вытащили Plymouth Fury с помощью пикапа. Рассмотрев его стало ясно, что мастерам предстоит проделать много работы, чтобы вернуть роскошное авто на дороги.

Автомобиль удалось вытащить с помощью пикапа Фото: Скриншот

Автомобиль больше не способен ездить самостоятельно. Поэтому потребуется капитальный ремонт двигателя или его замена.

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Plymouth Fury оснащается 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 290 л.с. Это был один из самых мощных автомобилей своего времени.

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