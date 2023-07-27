У полі знайшли покинутим рідкісне американське авто: воно 40 років стояло на місці (відео)

Автомобіль після ДТП був кинутий у полі та відтоді не експлуатувався. Умільці випадково дізналися про те, що таке рідкісне авто залишалося покинутим 40 років.

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У США в полі знайшли культове купе Plymouth Fury 1957 року випуску. Автомобіль не експлуатували довгі 40 років. Відео опублікували на YouTube-каналі FuryJim.

Plymouth Fury до 1959 року був найдорожчою версією моделі Belvedere. Ця модифікація була доступна тільки в кузові купе з жорстким дахом.

Версія Fury вирізняється оздобленням з анодованого алюмінію золотого кольору, особливим інтер'єром і двигуном V8 зі здвоєними чотирикамерними карбюраторами. Загалом було випущено 7438 таких авто.

Цей Plymouth Fury зазнав численних пошкоджень Фото: Скриншот

Відновлені Plymouth Fury регулярно йдуть з молотка по кілька сотень тисяч доларів. Проте герою цього відео пощастило набагато менше.

Автомобіль простояв у полі близько 40 років. За цей час його кузов вкрився іржею та зазнав кількох пошкоджень.

Умільці витягли Plymouth Fury за допомогою пікапа. Розглянувши його, стало зрозуміло, що майстрам належить виконати багато роботи, щоб повернути розкішне авто на дороги.

Автомобіль вдалося витягнути за допомогою пікапа Фото: Скриншот

Автомобіль більше не здатний їздити самостійно. Тому потрібен капітальний ремонт двигуна або його заміна.

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Plymouth Fury оснащується 5,7-літровим двигуном V8 потужністю 290 к.с. Це був один з найпотужніших автомобілів свого часу.

Раніше Фокус писав, що в США виявили старовинний Dodge 1924 року в непоганому стані.